La Normandy Channel Race passe un cap

La jeune épreuve caennaise grandit à vive allure. En trois ans, elle s'est imposée comme une course majeure de la voile nationale. "Ce sera cette année la course la plus fréquentée du circuit Class 40 (bateaux de 12,5 mètres conduits en tandem), se réjouit l'organisateur Manfred Ramspacher. C'est un message très encourageant."

Planifiée en mai lors des deux premières éditions, la Normandy Channel Race coïncidera cette année avec Presqu'Île en Fête, manifestation organisée chaque année autour du port de Caen. Elle attirera notamment Halvard Mabire, Yannick Bestaven, vainqueur de la Transat Jacques-Vabre en 2011, Jean Galfione ou encore Marc Lepesqueux.

"Je tiens à cette épreuve, confie le Caennais. En tant que Normand, je l'ai beaucoup défendue. C'est un parcours fantastique. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on ne peut pas faire de bêtises, ce qui le rend passionnant. Le plus intéressant, c'est au sud de l'Angleterre. Celui qui sait le mieux appréhender la météo et les courants a de bonnes chances de l'emporter."

Les concurrents doivent réaliser une boucle de mille milles au départ d'Hermanville en passant par la côte sud-ouest de l'Angleterre, l'Irlande et les îles anglo-normandes. "Il y a un potentiel énorme, le nombre de participants le prouve, et le niveau est de plus en plus relevé", assure Marc Lepesqueux.