Cherbourg-Octeville. Ouverture de la première formation Capitaine 200 voile de Normandie

Les professionnels normands du secteur nautique recherchent, depuis quelques années, des skippers qualifiés et titulaires du diplôme "Capitaine 200 voile", qui permet l'activité de transport de passagers et de convoyage à bord de leurs navires. Pour répondre à cette demande, la Région Normandie a mis en place la première formation de ce type à Cherbourg (Manche), au lycée maritime et aquacole Daniel Rigolet.

Douze places et près de 900 heures de formation

Le nombre des futurs stagiaires a été évalué en fonction des besoins réels des entreprises, soit 12 places. "Les 20 entreprises normandes ont signé une charte comme quoi elles embaucheraient 12 skippers", assure Eva Guastucci, responsable de la formation continue au lycée maritime et aquacole Daniel Rigolet de Cherbourg.

Cette formation longue durée est donc ouverte à 12 stagiaires. Elle débutera le 2 décembre 2019, pour s'achever le 5 juillet 2020, avec un total de 892 heures de formation.

"C'est une formation qui allie à la fois la théorie et la pratique, avec à l'intérieur, le tronc commun qui est le Capitaine 200 voile, c'est-à-dire un brevet de commandement." Eva Guastucci détaille le parcours de formation :

Eva Guastucci Impossible de lire le son.

Le lycée prévoit également une période d'immersion en entreprise afin de donner toutes ses chances aux apprentis. "Il y a une période de quinze jours en entreprise en fin de parcours de formation, et donc le stagiaire aura la possibilité de faire son stage parmi les vingt entreprises qui ont signé la charte et de montrer au recruteur de quoi il est capable", a poursuivi la responsable de formation.

Les conditions d'accès

Les prérequis : Être âgé de 20 ans minimum, détenir un Certificat de matelot pont ou un Certificat d'Initiation nautique, avoir six mois de navigation répertoriée professionnelle et, enfin, être demandeur d'emploi. Eva Guastucci énumère les qualités qu'un skipper doit posséder :

Eva Guastucci Impossible de lire le son.

Pour participer, les futurs candidats doivent, dans un premier temps contacter directement le lycée maritime. Ils subiront ensuite un test écrit ainsi qu'un entretien de motivation.

Renseignements et inscriptions au Lycée Professionnel Maritime et Aquacole Daniel Rigolet au 02 33 44 74 40 ou sur www.lpma-daniel-rigolet.fr