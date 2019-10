La Turquie "prête" pour une opération en Syrie malgré les menaces de Trump

Tendance Ouest a écrit :

Manche : barrage filtrant des agriculteurs à Guilberville mardi

Les agriculteurs passent à l'action contre le projet de décret qui instaure des zones de non-traitement. "Un dispositif inadapté et qui ne colle pas à la réalité du terrain", clament les deux syndicats agricoles FDSEA et les Jeunes Agriculteurs de la Manche, qui préfèrent le dialogue avec les riverains. Dans le cadre d'un mot d'ordre national, les agriculteurs établiront un barrage filtrant ce mardi 8 octobre 2019, au rond-point de Guilberville (Manche), qui fait la jonction entre la RN174 et l'A84 à partir de 11h.

