Rouen. Artistes avec les migrants, une vente aux enchères positive

Ce projet, mis en place par le collectif A chacun son art, consistait à réunir plus d'une centaine d'œuvres qui ont été ensuite exposées puis vendues au profit d'associations intervenant localement en faveur des migrants. Cette vente aux enchères s'est déroulée dans l'abbatiale Saint-Ouen de Rouen (Seine-Maritime), vendredi 4 octobre 2019.

Plus de 24 000 € récoltés

À la fin de la première salve, Dominique Pasquet, du collectif Welcome est satisfait. "Concernant la somme récupérée vendredi, elle dépasse largement nos espérances les plus folles. Et ceci malgré l'ambiance particulière qui règne sur Rouen depuis l'incendie Lubrizol, qui a eu lieu deux jours avant le vernissage ! Il faut rajouter à ce bilan comptable un retour très positif des visiteurs qui ont apprécié l'exposition en tant que telle. Un retour des artistes qui ont apprécié l'organisation, la scénographie dans ce magnifique lieu qu'est l'abbatiale".

Vendredi, la vente a rapporté 24 195 €. La meilleure vente, l'œuvre d'Olivier Catte, a rapporté 2 500 €. Trois œuvres ont dépassé les 1 000€ et 46 œuvres se sont vendues au-dessus de leur estimation. Par ailleurs, 41 ont eu un prix inférieur à 100€.

La vente prolongée

Satisfait donc de ce résultat, Dominique Pasquet précise : "Pour les invendus, il y a des retardataires et certains ne sont pas à l'aise avec les ventes aux enchères, nous prolongeons donc la vente jusqu'au dimanche 12 octobre". Les œuvres non vendues sont encore disponibles sur le site internet du collectif.

A LIRE AUSSI.

Le marché de l'art retrouve son souffle à Art Basel

Enchères à Rouen : l'exceptionnelle collection d'un érudit en vente