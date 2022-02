Régis Bordier a survolé la Corrida pédestre

Détaché dès le départ de la course, le Havrais n'a pas faibli. Il n'a rencontré aucune opposition à sa mesure dans la capitale bas-normande. Régis Bordier s'était déjà imposé un mois plus tôt sur les Courants de la Liberté. En 31'55, il a devancé l'Hérouvillais Alexandre Saoul. Et tant pis s'il espérait un chrono plus reluisant.

Dans les rangs féminins, l'Alençonnaise Véronique Venard a doublé la mise après sa victoire de l'an passé. Elle a également atteint son objectif en descendant sous les 40 minutes (39'50). Comme le vainqueur masculin, elle s'est offert un raid solitaire en laissant Elodie Lerendu (Condé-Torigni) à une minute vingt. La quinzième édition de la Corrida pédestre a réuni 350 coureurs.