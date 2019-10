La Banque Alimentaire recherche des bénévoles

La Banque Alimentaire du Calvados a distribué l'équivalent de trois millions de repas à 27 000 personnes, en 2018. Forte de ses 75 bénévoles permanents, elle manque néanmoins encore de bras. L'association recherche donc des personnes volontaires pour assurer des rôles de chauffeurs, trieurs, préparateurs logisticiens, chargés des relations avec les donateurs, animateurs du réseau associatif, intervenants en enseignement, chargés de l'hygiène et sécurité alimentaire, informaticiens, etc. Ils seront également amenés à préparer la prochaine grande collecte d'hiver de la banque alimentaire, qui se déroulera cette année les 29, 30 novembre et 1er décembre dans les grandes et moyennes surfaces.

Pratique. Candidatures à envoyer à ba140.banquealimentaire.org. Renseignements par téléphone au 02 31 83 55 30.

A LIRE AUSSI.

Aux Restos du Coeur, un quart des repas distribués financé par l'Union européenne

Le Havre Smart Port City : 10 ans pour devenir un territoire innovant

La Banque Alimentaire du Calvados recherche des bénévoles

Inquiets pour les jeunes, les Restos du cœur lancent leur campagne d'hiver

Urgent : la Banque Alimentaire de l'Orne recrute des bénévoles