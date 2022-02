Située sur un terrain de dix hectares, en plein centre du domaine de Beauregard à Hérouville Saint-Clair, la maison faite de bois, de paille et de chaume a été construite entre mars et juin, avec douze étudiants en bâtiment du Greta, et le soutien du Conseil régional.

À terme, une dizaine de maisons de genre devraient sortir de terre et former un véritable village carolingien du Xe siècle.