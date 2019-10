The crazy Mozarts : les virtuoses du rire en spectacle près de Rouen

La compagnie Mundocostrini présente The crazy Mozarts : un spectacle musical à l'humour ravageur. Sébastien Guz, directeur artistique de la compagnie El Mundo Costrini, metteur en scène, clown et jongleur, a imaginé ce spectacle déjanté, dans lequel Santiago Blomberg en clown Auguste lui donne la réplique. Il nous explique le concept :

Quelles sont les valeurs de la compagnie ?

"La compagnie fête ses 25 ans. El Mundo Costrini a participé à près de 1 000 festivals tout autour du monde car tous nos spectacles ont un langage tout à fait universel. Nos créations, dans lesquelles le rire est omniprésent, s'adressent vraiment à tous les publics, petits ou grands. Nous croyons aux vertus du rire. Le rire est nécessaire : il est salvateur et nous permet aussi de véhiculer beaucoup de messages, de nous aider à accepter nos différences et de nous donner le sentiment d'appartenir à une communauté."

Comment est né le spectacle ?

"J'avais l'idée de faire un concert de musique classique déjanté, interprété par des clowns. C'est en 2017 que le spectacle a officiellement vu le jour, et nous avons, depuis, joué un peu partout en Europe, mais aussi en Israël et en Amérique du Sud. Le cirque a été ma première école, non seulement pour l'apprentissage des techniques mais aussi pour ses valeurs, et Santiago et moi, si nous sommes avant tout des clowns, sommes aussi des acrobates, des jongleurs et des équilibristes. On a travaillé sur l'idée du concert classique, mais traité dans l'esprit des dessins animés. Il nous a fallu un an et demi de résidence pour créer les musiques, les gags, les costumes et tout ce qui a rendu possible cet univers. Quand le spectacle a vu le jour, nous l'avons fait évoluer immédiatement en fonction des réactions du public. Leurs rires nous ont permis de définir le rythme idéal pour les gags. C'est un humour visuel, une comédie sans parole et un hommage au cinéma muet des années 20."

Comment collaborez-vous avec Santiago ?

"Santiago est un excellent musicien, en plus d'être un très bon clown. Il avait le profil idéal pour son rôle dans les crazy Mozarts. Sur scène il se glisse dans la peau de Wolfgang Oveja Blomberg et je suis Amadeus Costrini Guz. On joue de nombreux instruments : piano, batterie, basse, percussions, tuba, mais aussi des instruments plus insolites comme des ballons de baudruches ! Nos deux personnages sont des virtuoses à la folie contagieuse. Wolfgang dirige le concert en recherchant la perfection. Amadeus cherche à l'aider, mais son intervention amène toujours le chaos. Les deux musiciens font alors l'impossible pour se sortir de ce chaos musical et burlesque."

Mardi 15 octobre 2019 à 20h au Sillon à Petit-Couronne. 6 à 12€. Tél. 02 35 69 12 13

