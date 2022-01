Caen. Avis aux meilleurs développeurs web de Normandie !

Vous êtes développeur ? Nous avons des projets, beaucoup de projets innovants au sein de notre groupe média.

La Manche Libre est le premier groupe multimédia de Normandie avec trois marques principales : Tendance Ouest, La Manche Libre et le Courrier Cauchois. Ces trois marques représentent à elles seules 4 millions de visiteurs chaque mois sur le web. Le groupe dispose d'une équipe dédiée au développement digital : la News Company.

Un secteur passionnant

Travailler pour un groupe média, c'est travailler au cœur de l'actualité, dans un secteur en pleine transformation.

Profils recherchés : développeurs confirmés et passionnés. Vous êtes créatif, précis dans votre travail et aimez les challenges. Vous développez aisément en HTML. Vous avez une appétence particulière pour les nouvelles technologies digitales et en maîtrisez certaines.

Mission : Vous travaillez sur de nouveaux projets, au sein d'une équipe pilote.

Postes en CDI temps plein, basé à Caen.

Envoyer CV + lettre de motivation à recrutement@tendanceouest.com

