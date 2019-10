Sainte-Thérèse : l'émission Secrets d'histoire tourne en Normandie

Sainte-Thérèse de Lisieux (Calvados) sera à l'affiche d'un prochain numéro de Secrets d'histoire. L'émission de France 2, présentée par Stéphane Bern, est en tournage cette semaine en Normandie.

L'équipe de tournage est partie sur les traces de Sainte-Thérèse et de Louis et Zélie, ses parents. - ©Sanctuaire d'Alençon

Après s'être rendue au sanctuaire de Lisieux, qui accueille cette semaine 30 000 pèlerins à l'occasion des fêtes de Sainte-Thérèse, une équipe était présente à Alençon (Orne) mercredi 2 et jeudi 3 octobre 2019. C'est là que la bienheureuse normande est née et que ses parents, Louis et Zélie Martin, ont vécu. Secrets d'histoire s'intéresse aussi à Semallé, où se trouve la maison de la nourrice de Sainte-Thérèse et où elle a fait ses premiers pas.

Des séquences à Bayeux

Vendredi 4 octobre, l'équipe sera à la cathédrale de Bayeux, où Sainte-Thérèse s'était rendue avec son père pour demander l'autorisation d'entrer au Carmel malgré son jeune âge. L'évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux, Monseigneur Boulanger, sera interviewé à cette occasion. Des séquences sont aussi prévues à l'hôtel du Doyen, ancien évêché.

La date de diffusion de ce numéro de Secrets d'histoire n'est pas encore connue. Cela pourrait être avant la fin de l'année.