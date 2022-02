Le cinéma Lux se tisse une nouvelle toile

Dès octobre, les amateurs de films d’art et essai retrouveront l’établissement de la Grâce-de-Dieu dans un nouvel écrin aux couleurs rouge et blanc qui ont gravé son image. Et la rénovation engagée ne sera pas limitée à la simple façade. L’entrée, d’abord, va être déplacée pour permettre d’allonger la file d’attente des cinéphiles dans de bien meilleures conditions. Ceux-ci patienteront dans le hall d’accueil, sous un préau couvert, voire sous des marquises installées à l’extérieur.



A l’intérieur aussi, le Lux fait peau neuve pour répondre à un objectif prioritaire : "la convivialité".

"Auparavant, le bar comme le vidéo-club étaient vite bloqués par la file d’attente aux salles. On souhaite leur redonner une place à part", explique Romuald Poretti, le responsable du projet au Lux. L’activité bar et restauration se déclinera autour de produits frais et locaux, dans l’actuel hall d’entrée. Le fonds du vidéo-club, "unique en France", sera mis en location et l’espace offrira une partie boutique davantage mise en valeur.



La plus petite salle du monde double ses sièges

L’aménagement du hall comme des salles a été reconçu. Le vieux matériel cinématographique va être recyclé en objets de décoration. Pour l’espace restauration, on a misé sur le béton ciré, le bois et le métal ; pour les deux premières salles, sur une moquette rouge et des fauteuils gris dégradé. La salle 3 (60 fauteuils) se ra dotée quant à elle de sièges transformables en vrais banquettes, rien qu’en levant l’accoudoir ! Enfin, la "plus petite salle du monde", un siège réservé à la diffusion de films d’artistes, se dotera elle aussi d’une banquette pour visionner à deux !