Deux semaines après leur entrée victorieuse en N2, le Conquérant Badminton Club de Caen veut enchaîner. Contre l'Union de la Baie, Bastien Delavalle et ses partenaires l'ont emporté 5-2 et ils souhaiteront doubler la mise ce samedi 5 octobre en déplacement à Guichen-Bourg des Comptes. "Malgré nos nouveaux venus, on a appris à jouer ensemble. Il faudra être vigilants contre Guichen, même s'ils ont subi des remaniements d'équipe comme nous, ils nous ont toujours surpris", a déclaré la capitaine Céline Heude.

A LIRE AUSSI.

Normandie : Guillaume le Conquérant, une Histoire de bulles

Chute du Rideau de Fer: "Personne n'a pensé que ça irait aussi vite"

Italie: Renzi refuse de discuter avec les antisystème, critiques dans son camp

Avant sa visite en Normandie, la lettre d'Emmanuel Macron aux Français

Paris-SG: le déclic pour enfin aller loin en Europe ?