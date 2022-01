Convaincant lors de sa préparation estivale, le CB Ifs et sa défense de fer ne s'attendaient pas à vivre un début de saison fait de deux défaites en deux sorties. "C'est le début de saison, rappelle avec calme la meneuse Julie Plouhinec. On ne va pas commencer à s'inquiéter ni à se mettre de la pression. On doit seulement prendre confiance en nous et continuer à travailler dur pour décrocher notre première victoire". Ce premier succès, il est espéré ce samedi 5 octobre (20h), face à Sainte-Savine, le leader. Rien de moins.

A LIRE AUSSI.

Basket (Trophée Coupe de France) : Ifs s'incline en finale contre Monaco (62-55)

Ifs au défi de la Coupe de France

Basket (N1F). Ifs entre dans le vif du sujet

Transferts L1: top départ pour le mercato d'hiver

Mercato d'hiver en L1: agité ou calme ?