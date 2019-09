Royaume-Uni: les conservateurs à l'offensive sur le Brexit lors de leur congrès

Tendance Ouest a écrit :

Lubrizol : les pompiers poursuivent le combat

La situation est sous contrôle, mais les pompiers restent vigilants et mobilisés sur le site de l'usine Lubrizol. Dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 septembre 2019, une quarantaine de soldats du feu étaient encore sur place pour continuer à refroidir quelques points chauds et éteindre des petits foyers résiduels parfois cachés par la configuration du site et du sinistre.

Hier