Lubrizol : le ministre de l'Éducation assure que les écoles de Rouen rouvriront lundi

Il s'est déplacé en personne, pour visiter ses services dans le département et faire un point sur la situation. Le vendredi 27 septembre 2019, Jean-Michel Blanquer était à Rouen (Seine-Maritime) au lendemain de l'incendie de l'usine Lubrizol qui a provoqué la fermeture de 186 écoles, 28 collèges et 20 lycées.

Rouvrir... en respectant un principe de précaution

Le ministre de l'Éducation nationale a assuré qu'il n'y a qu'un "nombre très réduit d'écoles et d'établissements dans lesquels on a constaté des suies qui ont été déposées sur les sols", alors que des mesures doivent encore déterminer le niveau de toxicité de ces suies. Dans les écoles concernées, des équipes de nettoyage sont actuellement à pied d'œuvre pour nettoyer les sols et les équipements.

Face à ces éléments, le ministre se montre confiant et annonce que "toutes les écoles pourront accueillir les enfants lundi". Questionné avec insistance sur le sujet, il a toutefois affirmé que l'accueil ne se ferrait que si tout risque est écarté.

Si le nettoyage se poursuit comme prévu, les écoliers, collégiens et lycéens reprendront une vie normale dès lundi matin.

Hommage. Le ministre de l'Éducation a confirmé qu'un hommage à Jacques Chirac serait rendu lundi dans les écoles le lundi 30 septembre 2019, jour de l'hommage national souhaité par le chef de l'État. En plus d'une minute de silence, les enseignants qui le souhaitent pourront faire des cours pour présenter la vie et l'action de l'ancien président décédé le jeudi 26 septembre 2019.

A LIRE AUSSI.

A Rouen, l'incendie de l'usine chimique éteint, les inquiétudes demeurent

Lubrizol : quelles conséquences pour l'environnement et pour l'agriculture ?