Caen. donation du vivant

Intérêt civil

Prévoir et organiser la succession et la répartition des biens aux enfants en cas de décès est primordial selon Aymeric Cours-Mach, notaire à Caen. "Cela évite les conflits familiaux dans un moment souvent compliqué, d'autant plus si les enfants ne s'entendent pas."

Intérêt fiscal

Si elle est importante d'un point de vue éthique, elle l'est tout autant fiscalement. "C'est plus intéressant car on garde l'usage des biens donnés, que l'on appelle l'usufruit". Le bien a une valeur. Si on le conserve au moment du décès, aucune fiscalité n'est appliquée dessus. Pour résumer, on transmet la même chose pour moins cher", indique le spécialiste.

Différents types de donation

Deux types de donation existent : la donation simple, c'est-à-dire le partage d'un même bien à plusieurs enfants ou en cas d'enfant unique ; ainsi que la donation-partage, soit la donation de bien différents à chacun des enfants.

