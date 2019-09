Appel à la vigilance pour les grandes marées en Normandie

Les grandes marées sont de retour en Normandie. À partir de demain, samedi 28 septembre 2019, et jusqu'au mercredi 2 octobre 2109, de forts coefficients de marée sont attendus sur le littoral, allant jusqu'à 116 lundi prochain.

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord appelle donc à la plus grande vigilance de la part des usagers, que ce soient les promeneurs, mais aussi et surtout les pêcheurs à pied, qui ne sont pas à l'abri de se faire piéger par la marée montante.

Les recommandations

La préfecture recommande :

- de consulter, avant toute sortie en mer ou sur le littoral, la météo, les coefficients et horaires de marée, et si nécessaire de se faire expliquer ce que cela implique concrètement ;

- de ne pas sortir seul en mer et d'informer ses proches de ses intentions au préalable (lieu, heure de départ et si possible de retour) ;

- de disposer d'un moyen de communication pour alerter les secours (téléphone portable chargé pour joindre le 196 - les secours en mer, ou sur canal 16 de la VHF) ;

- de rester à proximité d'un point de repli et de conserver un point de repère visuel sur le littoral (en montant, la marée peut modifier considérablement la perception de l'environnement).

