Décès de Chirac : 1995, souvenirs de campagne chez les agriculteurs de l'Orne

28 janvier 1995, Jacques Chirac entame une nouvelle campagne présidentielle. Il veut rencontrer des agriculteurs qui ont fait évoluer leurs productions. Ce sera dans le grenier de la Ferme de la Viennerie, à Irai, près de L'Aigle (Orne).

L'endroit était suffisamment grand pour accueillir une telle réunion, et on était dans le thème souhaité par Jacques Chirac, puisque cette ferme, productrice de porc, avait ouvert un atelier de transformation de charcuterie un an plus tôt. De quoi nourrir, aussi, les cent quarante personnes et soixante journalistes l'accompagnant...

Syndicalisme agricole et déjeuner

Chaque producteur présent a présenté un exposé sur sa production. André Poulain, le propriétaire des lieux, se souvient de Jacques Chirac : " un homme très simple, j'ai déjeuné à sa droite. Un homme sympathique, facile de discussion sur n'importe quel sujet. Il a posé de nombreuses questions aux représentants syndicaux et aux producteurs, les échanges étaient très chaleureux ".

Très ... très long déjeuner

Et il se rappelle encore : " le repas était assez long, Jacques Chirac est resté jusqu'à 17h. Sa fille le tirait par la manche parce qu'après, il avait d'autres obligations, mais j'ai l'impression qu'il se plaisait bien ici. C'est un milieu où il est à l'aise ".

Ecoutez le témoignage d'André Poulain :

André Poulain retient surtout sa simplicité, il philosophe : " c'était assez particulier, mais ça n'a pas bousculé ma vie du jour au lendemain ! ". Trois mois plus tard, au terme d'un duel à droite entre Chirac et Balladur, Jacques Chirac devenait Président de la République avec 52,64 % des voix, face au candidat socialiste Lionel Jospin.

A LIRE AUSSI.

Chirac, grand fauve et phénix de la droite française