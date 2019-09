[Vidéo] - Violent incendie à Rouen : population confinée, écoles fermées

Un incendie s'est déclaré, le jeudi 26 septembre 2019, à 2h42, à l'usine Lubrizol de Rouen (Seine-Maritime).

Un feu localisé dans un point de stockage de cette entreprise, qui fabrique des additifs notamment pour les huiles pour moteurs ou encore pour le carburant.

Un nuage de fumée s'est formé dans le ciel, après l'incendie à l'usine Lubrizol de Rouen. - Amaury Tremblay

Un site classé SEVESO, c'est-à-dire qu'il est sous surveillance à cause des matières premières qu'il utilise. Les services de secours sont sur place. Il n'y aurait pas de victime.

Les conséquences sont nombreuses

Le pont Flaubert est totalement fermé. D'importantes fumées se dégagent un peu partout avec des odeurs nauséabondes. Il faut donc éviter de se déplacer dans ce secteur.

Incendie de #Lubrizol à #Rouen : des détonations et les sirènes retentissent dans toute l'agglo. pic.twitter.com/ycrtmmeoIB — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) 26 septembre 2019

Les pompiers bloquent de toute façon les accès sur 1,3 km, tout autour de l'usine Lubrizol de Rouen, conseillant le confinement à la population.

L'incendie s'est déclaré au sein de l'usine Lubrizol de Rouen. - Amaury Tremblay

Il est conseillé d'utiliser les transports en commun pour se déplacer.



Des établissements scolaires fermés

Les crèches, écoles, collèges et lycées de Rouen et onze communes autour sont fermés ce jeudi 26 septembre 2019, par précaution. L'université n'ouvrira pas non plus ce matin.

Les sirènes d'alerte à la population seront déclenchées à 7h30.