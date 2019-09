Athlétisme: Sebastian Coe réélu la tête de l'IAAF

Coe, ex-légende de l'athlétisme britannique devenu homme politique, est président de l'IAAF depuis 2015 et a été réélu pour quatre ans, à deux jours de l'ouverture des Mondiaux de Doha.

Le Congrès a élu le Britannique de 62 ans à l'unanimité (203 voix sur 203).

"Nous avons vécu quatre années de changement, maintenant il est temps de construire", a déclaré Sebastian Coe, arrivé aux commandes en 2015 d'un sport en plein marasme, gangréné par le supposé pacte de corruption qui liait la Russie et le clan Diack, l'ex-président Lamine (1999-2015) et son fils Papa Massata.

Lors de son premier mandat, Coe a notamment permis de créer l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU), chargée de juger les questions d'éthique et de dopage, et a dû gérer l'épineux dossier de la Russie, dont la fédération est suspendue depuis novembre 2015, et la révélation d'un vaste scandale de dopage institutionnel.

