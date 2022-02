Le tirage au sort à suivre demain soir sur Tendance Ouest hits&News.





Durant le même temps, Avranches ne s'est pas qualifié après sa défaite 1 à 0 et Caen non plus après une défaite 1 à 0 face à Lyon.

Un but marqué par Thomas Vauvy à la 33ème minute. Cela permet à Cherbourg d'accéder aux 16ème de finale de la Coupe de France.