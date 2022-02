CDF > Avranches perd 1 à 0

Une véritable déception pour les avranchinais qui étaient pourtant donnés favoris dans cette rencontre face au Fontenay Vendée.

La marque a été ouverte par Avranches à la 44ème minute par Tarchoun mais Fontenay a repris la marque à la 57ème par Pierrick Mornet. Fontenay Vendée va enfoncer le clou à la 72ème et 79ème minute avec un but de Benoit Boulanger et de Alberto Queiros.

Le parcours en Coupe de France s'arrête ici pour l'US Avranches qui aura tout de même réalisé un beau parcours mais qui gardera sûrement des regrets.