Caen. Le Calvados en alerte sécheresse

La pluie se fait attendre… Après le département de l'Orne, les mesures de restriction de l'usage de l'eau sont renforcées dans le département du Calvados qui est en alerte sécheresse depuis le samedi 21 septembre 2019.

Le début du mois de septembre est resté particulièrement sec, l'alerte sécheresse est renforcée sur le bassin versant de la Vire.

Restriction renforcée

Dans tout le département, il est interdit d'arroser de 9h à 19h les pelouses et autres espaces verts. Il est également interdit de laver sa voiture chez soi, ou de nettoyer des bâtiments et l'irrigation des cultures agricoles se limite à six nuits par semaine.

