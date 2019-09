Le Normand Michel Bussi révèle avoir écrit avec un pseudonyme

"J'ai une révélation à vous faire..." L'auteur a dévoilé le pot aux roses lui-même, sur sa page Facebook, le mardi 17 septembre 2019. Michel Bussi, l'un des auteurs les plus prolifiques et les plus appréciés des Français ses dernières années, compte une œuvre de plus dans sa bibliographie, puisqu'il a fait paraître un livre sous un nom d'emprunt en 2017. Son titre ? La dernière licorne. Son pseudonyme ? Tobby Rolland.

"Voir quelles réactions auraient les lecteurs"

"Tobby Rolland c'est moi, admet Michel Bussi dans une vidéo destinée à ses fans. C'était un challenge de voir quelles réactions auraient les lecteurs en ne sachant pas du tout que c'était un livre de Michel Bussi." Avec un petit succès dans les ventes comme dans les critiques, l'écrivain normand a pu s'assurer qu'il ne vendait pas ses livres grâce au seul poids de son nom.

Le jeudi 10 octobre 2019, le livre sera réédité en version pocket. Cette fois sous le vrai nom de Michel Bussi.

