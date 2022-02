L'Age de Glace "la dérive des continents" plus fort que Spiderman, Blanche-Neige et Madagascar

The Amazing Spider-Man est sorti dans 13 pays ce week-end, mais le quatrième opus de la franchise L'Age de glace partait avec un avantage en sortant sur les écrans de 34 territoires. Ce dernier a enregistré des chiffres record en Amérique du Sud, de l'Argentine au Brésil, en passant par le Mexique où il a empoché 13,8 millions.

En France, cette comédie d'animation a enregistré le plus gros démarrage de l'année avec 11,8 millions de dollars de recettes, selon The Hollywood Reporter.

Avec L'Age de glace 4, on retrouve les personnages de Manny, Sid et Diego, auxquels prêtent leur voix Ray Romano, Denis Leary et John Leguizamo en version originale.

The Amazing Spider-Man doit se contenter de la deuxième place du podium, avec tout de même 50,2 millions de dollars, provenant surtout des marchés asiatiques, la Corée du Sud en tête avec 13,4 millions (71% du box-office national) ainsi que le Japon avec 11,4 millions (84% du marché).

Le quatrième volet de la série à succès n'est autre qu'un prequel réalisé par Marc Webb ((500) jours ensemble) avec Andrew Garfield (The Social Network), Emma Stone (La couleur des sentiments), et Rhys Ifans (Harry Potter).

Madagascar 3: Bons baisers d'Europe chute donc à la 3e place, récoltant au passage 16,2 millions de dollars en quatrième semaine d'exploitation sur 44 marchés, pour un total de $424,2 millions.

En quatrième position, Blanche Neige et le chasseur a amassé 14,5 millions sur 60 marchés. Cette adaptation du célèbre conte de Grimm avec Kristen Stewart, Chris Hemsworth et Charlize Theron a déjà accumulé 334,5 millions.

Pour clore ce top 5, Rebelle, le nouveau Pixar, a engrangé 6,7 millions sur 11 marchés comprenant l'Australie, la Russie, l'Inde et l'Indonésie. Il a par ailleurs rapporté 131,6 millions en Amérique du Nord et sortira sur de nombreux autres marchés en juillet et août.