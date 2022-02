Tour de France (2e Etape) : Les manchois intelligents...

Pas question de partir dans un long raid en solitaire ou à plusieurs. Aujourd'hui, il fallait rester au chaud comme on dit dans le jargon. La dernière étape 100 % belge (presque) plate de bout en bout était promise à un équilibriste, à un homme capable de frotter à plus de 70km/h dans la dernière ligne droite. Pourtant le peloton allait laissé partir 3 hommes. Deux Français, Anthony Roux (fdj) et Christophe Kern et un Danois Mickaël Morkov (SaxoBank).

Ces trois là allaientt s'époumoner pendant 150 km contrôlé par un peloton bien décidé à emmener un sprint massif. Après avoir repris les 3 fuyards à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, les équipes de sprinters allaient accélérer tranquillement pour emmener leurs Ferrari jusque dans les derniers kilomètres. Après, c'est entre hommes que l'histoire aller se régler et à ce jeu là, Mark Cavendish, le champion du monde allait se montrer le plus fort devant André Greipel et Matthew Goss. Les manchois, eux sont restés au chaud et ils ont bien fait.

«Les manchois intelligents»

C'est un véritable problème que d'éviter les chutes dans les derniers kilomètre alors qu'on se prépare à un sprint massif. Seul solution, rester le plus à l'avant possible pour éviter les vagues et les chutes. Il faut frotter pour avoir la meilleur place possible, jusqu'à la flamme des 3 kilomètres* avant de se ranger.... Les Manchois avaient bien compris cette règle aujourd'hui. Du coup, ils terminent tous dans le peloton, sans s'être mêlé au sprint et sans être tombé. Une journée parfaitement gérée par les 4 Bas-Normands du peloton.

"Fouchard premier manchois du jour"

Rien d'étonnant à ce que le Coutançais soit le premier des 4 à avoir franchi la ligne aujourd'hui puisqu'il est celui qui à la plus « grosse pointe de vitesse. En terminant 35e de cette étape, il fini également 2e français derrière Sébastien Hinault ( Le remplaçant de Lloyd Mondory)....

Le Tourlavillais, Anthony Delaplace , échappé hier, arrive lui en deuxième position de ce classement honorifique de meilleur manchois sur l'étape en prenant la 44ème place. Le sud Manchois, Mikaël Cherel arrive en 75ème position... Amaël Moinard, lui, prend la 142ème place sans perdre une seule second au général.

Le classement général provisoire (après l'étape 2):

1er: Cancellara en jaune

66ème: Mickael Cherel

84ème: Amaël Moinard

141ème: Anthony Delaplace

163ème: Julien Fouchard