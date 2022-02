Tour de France : victoire de Peter Sagan, Cancellara conserve la maillot jaune

A 22 ans, le Slovaque de la Liquigas, remporte sa 1ère étape sur le Tour de France. Ils sont trois à pouvoir prétendre à la victoire d'étape aujourd'hui sous la flamme rouge à 1 km de l'arrivée, Cancellara, Sagan et Edvald Boasson Hagen. Dans les 100 derniers mètres, Peter Sagan lance une accélération et remporte la victoire d'une roue sur Cancellara et de quelques mètres sur le peloton.

Le Suisse conserve toutefois son maillot jaune 7 secondes devant Bradley Wiggins et le Français Sylvain Chavanel. Du côté des Bas-Normands, à noter la belle performance de Mikaël Chérel qui remonte à la 67e place à 1'06 de Cancellara. Amaël Moinard est 87e à 1'46 Anthony Delaplace pointe à la 152e place du classement et accuse déjà 3'41 de retard. Julien Fouchard et 181e à 4'25.