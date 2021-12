Flamanville. La centrale nucléaire de Flamanville sous surveillance renforcée

L'Autorité de sûreté Nucléaire a décidé mercredi 11 septembre 2019 de placer sous surveillance renforcée la centrale nucléaire de Flamanville (Manche). Une décision qui fait suite aux difficultés rencontrées depuis plus d'un an sur le site. Le gendarme du nucléaire pointe notamment du doigt le nombre élevé d'événements significatifs liés à "des défauts de maintenance et des défauts de surveillance des prestataires, la mauvaise maîtrise de certaines opérations de maintenance ainsi que la qualité insuffisante des documents" qui lui étaient transmis dans le cadre de la visite décennale du réacteur 1. Les contrôles vont donc être renforcés sur le site.

Des défauts de soudures dans certaines centrales

Un camouflet supplémentaire pour EDF qui avait annoncé, mardi 10 septembre, la présence de défauts sur certains composants de ses réacteurs nucléaires. Selon l'électricien, certaines soudures, sur des générateurs de vapeur fabriqués par Framatome, ne seraient pas conformes aux règles en vigueur. EDF donnera plus d'informations sur l'ampleur du problème dans les jours à venir. On saura alors si les centrales normandes sont concernées.

