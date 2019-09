Cyclisme : Nikki Terpstra au Duo Normand de Marigny 

C'est un nom prestigieux du cyclisme international. Le géant hollandais Niki Terpstra, vainqueur de Paris-Roubaix en 2014 et du tour de Flandres en 2018, sera présent à Marigny, le 15 septembre, pour participer au 38ème duo Normand. Cela faisait bien longtemps que les organisateurs n'avaient pas attrapé si gros poisson dans leurs filets. Le coureur de la Direct Énergie formera un duo redoutable avec son coéquipier, le français Anthony Turgis. À notez aussi la présence du sprinteur de la Cofidis, Christophe Laporte pour qui ce duo servira de préparation aux championnats du monde qu'il disputera avec l'équipe de France. Enfin, autre présence notable, celle du coureur autrichien Mathias Brandle, ancien détenteur du record de l'heure…

Les pros et les amateurs rassemblés

Les Terpstra, Laporte et autres Brandle prendront le départ de la boucle de 50km800 en fin d'après midi pour se disputer la victoire et pourquoi battre le record du parcours. Mais avant eux, plus de 350 duos auront effectué le parcours. Des cyclistes amateurs qui pour certains ne sont même pas licenciés dans un club de vélo. À chacun sa motivation et à chacun son objectif, c'est ça le charme du Duo Normand depuis presque 40 ans…

A LIRE AUSSI.

Tour de France: la "fusée" Ewan gagne avant les Pyrénées

Tour des Flandres: Gilbert au bout d'un long raid solitaire

Tour de France: un feu d'artifice Alaphilippe-Pinot

Tour de France: c'est bon pour Direct Energie et Arkea-Samsic

Tour de France: le feu d'artifice pour Alaphilippe