Orange : déploiement important de la fibre en Normandie

Début septembre 2019, 325 000 foyers ou locaux professionnels sont éligibles à la fibre dans le périmètre déployé par Orange en Normandie "Pour l'instant 55 % des foyers ont accès au réseau fibre qu'Orange construit en Normandie. D'ici fin 2020, 600 000 foyers y auront accès", indique Pierre Jacobs, Directeur Orange dans le Grand Ouest.

Orange est le premier fournisseur de la fibre en Normandie. Les grandes agglomérations des départements y ont accès comme la communauté d'agglomération Caen la mer dans le Calvados, la Communauté urbaine d'Alençon et de Flers dans l'Orne, la métropole de Rouen, la ville de Fécamp et la communauté d'agglomération du Havre en Seine Maritime ou encore Vernon et Louviers dans l'Eure. Seul le département de la Manche n'est pas concerné par la fibre Orange.

Une nécessité

Pour Pierre Jacobs l'installation de la fibre optique est une nécessité "dans 10 ans tout sera connecté dans les maisons donc il faudra beaucoup de débit." De plus, la fibre sera accessible dans les communes plus rurales "c'est une stratégie de développement nécessaire pour le territoire. Les entreprises pourront rester, voire s'installer en zone rurale et cela permettra de développer tout le territoire Normand."

Aujourd'hui seul Orange et SFR investissent sur leurs fonds propres pour construire le réseau fibre en France. Il existe également des réseaux d'initiative publique, où les investissements de construction sont accompagnés par l'état ou les collectivités.

A LIRE AUSSI.

Première nationale : la fibre optique chez 100 % des habitants de l'Orne

L'internet de l'Orne au Congrès des maires de France

Débit numérique: la directrice exécutive Orange France dans l'Orne

Plug N'Work : des bureaux disponibles à Colombelles [Publireportage]

Internet: le gouvernement débloque plus de fonds pour le très haut débit