Une nouvelle saison ambitieuse au 106

Le 106 propose une nouvelle saison foisonnante privilégiant la diversité musicale. "Plusieurs concerts s'annoncent déjà complets, annonce Jean-Christophe Aplincourt, directeur de la salle, comme celui de Jeanne Added, Deluxe, Skip the use, Tiken Jah Fakoly et bientôt Philippe Katerine. L'engouement du public confirme nos choix de programmation."

Des exclusivités

Cette année, le 106 reçoit en exclusivité James Blake le 30 octobre. "Il se fait très rare en France et lors de sa tournée sur notre territoire il ne fera une halte qu'à Paris et Rouen. C'est vraiment une date exceptionnelle." Ludwig von 88 et Jeanne Cherhal se produisent également pour la première fois au 106. "Parmi les exclusivités de cette première partie de saison, le 11 décembre nous présenterons un concert né d'une association originale : l'actrice Emmanuelle Seigner, The liminanas et Anton Newcombe, chanteur lead de Brian Johnston massacre. C'est un projet tout récent mis en œuvre à l'occasion du festival d'Angers en tournée européenne pour six dates."

Soutien à la créativité

Le 106 soutient la créativité et encourage les formules originales : "Nous invitons bien sûr des têtes d'affiche mais aussi des artistes moins médiatisés comme Girma Béyéné un ovni musical qui refuse d'être signé par les maisons de disques". Les 106 expérience, concerts gratuits organisés une fois par mois, permettent de promouvoir la créativité. Les groupes locaux apparaissent aussi en première partie des têtes d'affiche comme Hotslap pour le concert de Steve'n'Seagulls le 2 octobre, Polux ou encore Dôgô Foly. "Le 106 expérience est souvent une porte d'entrée pour ces groupes qui seront ensuite sollicités pour des premières parties." Enfin, le 106 poursuit sa collaboration avec Rouen jazz action qui organisera deux concerts en ce début de saison.

