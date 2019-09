Aigle Azur: l'Etat français cherche des solutions pour "des milliers" de passagers bloqués

"C'est plusieurs milliers de personnes qui sont bloquées aujourd'hui", a indiqué M. Djebbari sur la radio RTL, sans pouvoir être plus précis. "On n'a pas exactement les chiffres", a-t-il reconnu. Des passagers seraient notamment bloqués "en Algérie ou au Mali".

"Nous discutons avec des compagnies aériennes françaises, avec le groupe Air France, pour mettre en place les solutions les plus appropriées et pour qu'aucun passager qui se trouve aujourd'hui hors du territoire français ne se retrouve sans solution", a expliqué le secrétaire d'Etat, lui-même ancien pilote de ligne.

Il a souligné que l'Etat avait également "gelé un certain nombre de dettes sociales et fiscales de manière à préserver l'activité le plus longtemps possible pour permettre notamment le rapatriement des passagers et la continuation de l'activité dans l'attente d'un projet de reprise".

Aigle Azur, qui opère de nombreuses liaisons vers le Maghreb, a annoncé jeudi l'annulation de tous ses vols à compter de vendredi soir, sans dédommagement dans l'immédiat pour ses clients, et doit trouver un repreneur d'ici à lundi pour ne pas sombrer.

"L'Etat accompagne et tente de susciter des projets de reprise", a déclaré M. Djebbari. Il a souligné être "en contact avec d'autres compagnies mais aussi avec d'autres opérateurs aériens pour voir dans quelle mesure la reprise de l'activité peut s'opérer".

Le secrétaire d'Etat a évoqué "soit une reprise de l'ensemble de l'activité avec un projet de restructuration, soit une reprise un peu plus lointaine (...) en scindant les activités long courrier et moyen courrier en s'assurant que le maximum d'activité et donc d'emplois est préservé".

Après avoir interrompu plus tôt jeudi les liaisons en provenance ou à destination du Mali, du Brésil et du Portugal, Aigle Azur, qui emploie 1.200 personnes, a annoncé en fin de journée d'abord à ses salariés, puis aux clients, n'avoir d'autre choix que de clouer au sol l'ensemble de ses appareils.

Pour vendredi, 44 vols ont été maintenus, tous à l'exception d'un seul reliant la France et l'Algérie.

Dans une lettre adressée aux salariés, la compagnie assure que "la recherche de repreneurs se poursuit activement. Elle continue durant l'arrêt des vols".

