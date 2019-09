Le ministre de l'agriculture en visite en Normandie

Une longue visite ministérielle jeudi 5 septembre 2019 en Normandie. Didier Guillaume a passé la matinée au lycée agricole d'Yvetot (Seine-Maritime) et une bonne partie de l'après-midi à la Maison familiale rurale de Routot (Eure).

Le ministre a expliqué aux jeunes du lycée agricole d'Yvetot qu'ils avaient fait le bon choix. - Gilles Anthoine

La filière agricole ne doit pas être un deuxième choix

Le ministre est venu faire la promotion de l'enseignement agricole. Cela fait une dizaine d'années que le nombre d'élèves inscrits dans la filière est en baisse (moins 4 000 par an). La tendance s'est inversée en cette rentrée scolaire (plus 500 élèves). L'objectif du gouvernement est de former tous les ans 200 000 jeunes aux différents métiers du monde agricole. Les opportunités de carrière sont réelles et le ministre souhaiterait que le lycée agricole ne soit pas le deuxième choix d'un jeune.

NaturaPôle

La Seine-Maritime est à la pointe de la formation agricole, grâce au NaturaPôle (enseignement agricole public de Seine-Maritime). La structure rassemble six établissements scolaires (Fauville-en-Caux, Yvetot, Mont-Saint-Aignan, Brémontier-Merval, Neuchâtel-en-Bray et Envermeu). Elle propose 34 formations à plus de 2 000 élèves, à partir de 15 ans. NaturaPôle permet de former à de très nombreux métiers : agriculture et machinisme, cheval, aménagement paysager, bois forêt, services à la personne, laboratoire, horticulture et maraîchage, agroalimentaire, commerce en jardinerie et commerce en agroalimentaire.

NaturaPôle. - Gilles Anthoine

Zones de non-traitement

Didier Guillaume a profité de son déplacement en Normandie pour évoquer un thème d'actualité : les zones de non-traitement en pesticide à l'approche des habitations. Certains parlent d'un périmètre de 150 mètres. Une enquête publique est en cours et le ministre souhaite l'élaboration de chartes de riverains pour faire du sur-mesure. Si les discussions n'aboutissent pas d'ici janvier, les zones de non-traitement seront imposées.

Écoutez Didier Guillaume :

