L’âge de glace 4

Cette fois, le simple fait d’enfoncer son gland dans la terre provoque… la dérive des continents. C’est ainsi que Manny se retrouve séparé de sa femme et de sa fille, et dérive sur un morceau d’iceberg. Heureusement, il a toujours à ses côtés ses fidèles amis, Diego et Sid. Ce dernier vient d’ailleurs de retrouver son acariâtre grand-mère.

En tentant de rejoindre la terre ferme, la petite équipe tombe sur une bande de pirates.

Pourquoi changer une équipe qui gagne ? On retrouve donc avec grand plaisir Manny le mammouth, Diego le tigre et Sid le paresseux dans ces aventures mouvementées, mises en scène cette fois par Steve Martino et Mike Thurmeier, qui ont déjà réalisé ensemble un court-métrage sur l’inénarrable Scrat.

Mais ces héros se font un peu voler la vedette par quelques nouveaux personnages secondaires, en particulier par Pêche, la fille de Manny, par la grand-mère indigne de Sid et par Gutt, le capitaine des pirates. Les effets spéciaux sont très réussis, en particulier ceux qui partagent en deux les montagnes et les terres, les gags sont hilarants, et le rythme trépidant. Les scènes sur la mer sont d’un réalisme étonnant. L’ensemble ravira petits et grands. Et qu’importe si la saga ne se renouvelle guère, tant que le plaisir est toujours au rendez-vous !

Marie-Christine d’André



Animation américaine en 3D. De Steve Martino et Mike Thurmeier, avec les voix de Ray Romano/Gérard Lanvin (Manny), Denis Leary/Vincent Cassel (Diego), John Leguizamo/Élie Semoun (Sid), Seann William Scott/Christophe Dechavanne (Crash), Alain Chabat (Silas) (1 h 30).