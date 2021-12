Santé. Ces maires insurgés contre le glyphosate

Après le maire de Langouët en Ille-et-Vilaine, plus d'une vingtaine d'autres maires ont pris des arrêtés régulant les pesticides. Ainsi le maire de Saint-Eloi-de-Fourques, dans l'Eure, veut limiter pesticides et nitrates pour protéger l'eau de sa commune : d'où foudres du préfet contre ce maire, comme à Langouët...

En effet, les pesticides sont réglementés directement par Paris pour la France entière. Mais les maires sont maintenant sous la pression de leurs administrés qui craignent pour leur santé. En novembre 2018, lors d'une réunion avec les ministères de la Santé, de l'Ecologie et de l'Agriculture, des médecins épidémiologistes avaient insisté sur le besoin "urgent" d'instituer et faire respecter "des distances minimales entre les parcelles traitées aux pesticides et les habitations". Près d'un an plus tard, rien n'a changé.

