Clandestins interceptés à Deauville

Supposément Afghans, les deux adultes et cinq mineurs ont été contrôlés de manière plus fouillée à l'aéroport Saint-Gatien de Deauville, avant d'être identifiés comme des clandestins de nationalité inconnue. Ils envisageaient de se rendre en Angleterre à l'aide de leurs faux-papiers.



Un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière leur a été notifié, mais il est non valable en raison de leur provenance supposée d'un pays en guerre. Il sont finalement été remis en liberté.





