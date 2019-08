Retraites: Macron "préfère un accord sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge"

Tendance Ouest a écrit :

Football : le CMS Oissel fait un bon match nul face à Chartres

Enfin un point, et pas n'importe lequel ! Après deux défaites depuis le début de la saison, les supporters des Bleus de Oissel (Seine-Maritime) auraient pu avoir peur de ce match face au leader de National 2, Chartres, le samedi 24 août 2019. Mais finalement les Osseliens ont tenu tête à leur adversaire sur leur pelouse de Marcel-Billard et remportent leur premier point de la saison lors de cette 3e journée.. C'est donc en 14e position que les Bleus aborderont leur prochain match, à Poissy, le samedi 31 aout 2019. La troupe de Romain Djoubri aura pour objectif de gagner pour confirmer ce bon résultat et enfin lancer sa saison.

15h19