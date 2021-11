Rouen. [Notre dossier] Le business des souvenirs à Rouen

Alors qu'approche la fin de la saison estivale, les boutiques de souvenirs ne désemplissent pas à Rouen (Seine-Maritime). C'est le cas de la première d'entre elles, située au sein de l'office de tourisme, en face de la cathédrale. Un choix très large et surtout une position avantageuse puisque les produits sont disposés avant les guichets d'informations et le bureau de change. "Il faut essayer de satisfaire tout le monde et se diversifier avec des souvenirs, des livres ou encore des produits du terroir", explique Sandrine Artus, responsable de la boutique depuis une quinzaine d'années.

Pour se distinguer des autres boutiques, Sandrine Artus renouvelle régulièrement les gammes. "Tous les ans, nous nous rendons au salon Museum connections à Paris qui permet de rencontrer les fournisseurs et de voir les produits qu'ils proposent", poursuit-elle. Son secret pour trouver des souvenirs qui prendront place dans l'office de tourisme ? "Ne pas regarder les produits selon ses goûts car certains souvenirs qu'on peut trouver 'kitsch' fonctionnent bien !" mais surtout, Sandrine Artus mise sur des produits exclusifs que sa boutique est la seule à proposer à Rouen. "Cette année, nous avons la boule à neige de la cathédrale Notre-Dame de Rouen."

D'autres incontournables trouvent toujours preneurs auprès des touristes. Comme les produits de la marque normande Heula proposés notamment dans la boutique Vachement normand à Rouen. L'occasion de sourire sur le temps parfois pluvieux de la région. Mais s'il y a bien un incontournable dans la boutique, c'est le magnet. "C'est ce qu'il se vend le plus, j'en propose plusieurs centaines et notamment représentant la ville de Rouen", détaille Matthieu Perche, le propriétaire du magasin.

Même constat à l'office de tourisme : "Les touristes sont à la recherche de petits prix avec un budget qui reste entre 5 et 10 euros", précise Sandrine Artus. Tandis que Matthieu Perche n'avance pas de panier moyen "car les cartes postales à 50 centimes faussent un peu les chiffres". Les cartes postales, ces autres succès incontournables des vacances qui trouvent preneurs dans toutes les boutiques rouennaises de la place de la cathédrale, de la rue du Gros-Horloge ou encore de la place du Vieux-Marché.

Mais les touristes qui cherchent à ramener des souvenirs plus savoureux se tournent vers les produits du terroir. la boutique de l'office de tourisme essaye ainsi de proposer un condensé de la gastronomie normande avec le sucre de Rouen, "c'est obligatoire d'en proposer", plaisante Sandrine Artus, comme le caramel de pommes dieppois. Cet été, elle vend aussi de la moutarde produite à Isneauville avec un succès plus discret. Il reste encore quelques semaines aux boutiques de souvenirs rouennaises pour faire leurs affaires puisque la période d'activité la plus forte s'achève en septembre avant l'hiver qui laissera place au produits du marché de Noël !

