A Caen, le corps d'un homme repêché dans l'Orne

C'est tout proche de l'écluse qui sépare le bassin de plaisance et l'Orne, à hauteur du pont Alexander Stirn, que les services de secours ont repêché un corps dans l'Orne en début d'après-midi, jeudi 21 juin.

"Les pompiers ont longuement tenté en vain de la réanimer en réalisant des massages cardiaques", nous a fait part un témoin de la scène. "La personne a finalement été recouverte d'un drap blanc et évacuée". Les secours ont quitté les lieux vers 15h40. Contactée, la Police de Caen ne dispose que de peu d'éléments : il s'agirait d'un homme très âgé ("plus de 90 ans"). Une enquête devrait être lancée pour déterminer les causes du drame.

Cette macabre découverte n'est pas la première : en janvier dernier déjà, le corps d'une femme âgée avait été sorti de l'Orne, moins d'un an après que le jeune Joachim, disparu à la suite d'une sortie dans la capitale régionale, a été retrouvé dans les mêmes circonstances.

Le 14 juin dernier, des kits de secours avaient justement été distribués dans une dizaine d'établissements autour du port pour tenter de prévenir les accidents. De nouveau, cette sinistre découverte devrait relancer le débat de la sécurité autour des grands cours d'eau de Caen.