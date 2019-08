La Corée du Nord tire deux "projectiles non identifiés" (Séoul)

Tendance Ouest a écrit :

Une nouvelle recrue pour le Hac ?

FOOT - Ayman Ben Mohamed, joueur international tunisien, aurait signé avec le club du Havre (Seine-Maritime). C'est son club actuel, l'Espérance de Tunis, qui en fait l'annonce mercredi 14 août 2019 sur son Twitter. Et a priori, il n'a pas apprécié : " Le choix de la destination est évidemment discutable… Mais il est grand et sait ce qu'il fait ! Nous aurions préféré qu'il prolonge avec nous au moins 1 année supplémentaire et cible une meilleure destination ". Pas sûr que le Hac, qui n'a pas encore confirmé, apprécie…

Le 14/08/2019