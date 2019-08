Enedis installe une plateforme pour aider les cigognes à faire leur nid

L'intervention aura duré une heure, rien de moins. Ce mardi 13 août 2019, les équipes d'Enedis ont mis en place une nouvelle plateforme de nidification pour accueillir les cigognes à Saint-Germain-du-Pert dans le Bessin (Calvados). Dans ce secteur très marécageux, ces animaux volants ont l'habitude de faire leur nid sur les poteaux du réseau électrique. Problème : certaines d'entre elles ont été électrocutées.

Des espèces protégées qui s'électrocutent

"Quand une cigogne se déploie d'une envergure d'1m50 voire plus, elle peut s'électrocuter car nos lignes sont espacées de 30 à 40 cm. Si elle touche deux fils en même temps, cela provoque un arc électrique, ce qui peut entraîner son décès. En prévention, on pose des protections avifaunes pour éviter qu'elles se posent et qu'elles fassent leur nid", explique Alain Parmentier, salarié d'Enedis.

Opération #Enedis en cours à Saint-Germain-du-Pert pour y installer une plateforme avifaune pour la protection des #cigognes. Habituellement, elles créent leur nid sur des poteaux électriques pic.twitter.com/jFcvURGV8G — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) August 13, 2019

De ce fait, cette nouvelle plateforme a donc pour but d'anticiper et d'éviter la nidification des cigognes sur les poteaux électriques pour les inciter à s'installer vers une structure dédiée. La première étape a été de déterminer l'endroit propice pour implanter la plateforme, c'est-à-dire à proximité des lignes électriques et des cigognes.

"Si les cigognes nichent sur nos lignes, c'est trop tard. Le but est justement que ces supports servent d'accueil car on ne veut pas risquer la vie des parents et des oisillons", poursuit-il.

• Écoutez le reportage de Tendance Ouest :



Le dixième posé dans la région

Un propriétaire privé a facilité son installation en laissant à disposition d'Enedis un terrain à proximité de son exploitation agricole. L'opération a débuté vers 14h20. Quatre techniciens ont d'abord monté la plateforme métallique d'un mètre de diamètre en haut d'un poteau de bois de 8 m de long.

Le vissage de la plateforme metallique sur le poteau en bois. - Léa Quinio

Ensuite, une foreuse s'est chargée de creuser un trou d'environ 2 m de profondeur avant d'y plonger, toujours grâce à une foreuse, l'ensemble de la structure. Puis, un technicien se chargeait de guider le conducteur de l'engin pour vérifier que le poteau était bien droit. Et quoi de mieux qu'un vieux plomb accroché à une ficelle pour s'y repérer ?

Tout est ok, chef ! - Léa Quinio

Dans ce cadre, Enedis travaille avec la Ligue de protection des oiseaux (LPO) de Normandie dans le but de protéger les cigognes, ces espèces protégées. C'est la dixième fois qu'Enedis installe ce type de plateforme (d'un coût d'environ 2 000€) dans la région, entre Caen et Carentan, dans la Manche.

A LIRE AUSSI.

Niger: huit morts dans une attaque contre un camp de foreurs

Manche : un décès et 258 victimes d'attaques de frelons asiatiques

Calvados : les lignes électriques surveillées en hélicoptère

[notre dossier] En Seine-Maritime, la chasse au frelon asiatique est ouverte !

Les nids d'hirondelle, de la Birmanie rurale aux tables chics de Shanghai