Agon-Coutainville. Drame de Coutainville : la SNSM sous le choc

Lundi 12 août, à 15h33, un témoin signale un bateau en difficulté à 800 mètres de la plage, face au centre de voile de la station balnéaire d'Agon-Coutainville dans la Manche.

Trois enfants meurent

Un drame se déroule sous ses yeux du témoin qui observe la scène aux jumelles. Un bateau de plaisance à moteur (environ 5, 50 mètres) est en train de couler. Les secours interviennent rapidement. Six personnes sont à bord, dont trois enfants coincés dans la cabine, âgés de 7, 9 et 13 ans selon le Procureur de Coutances. Malgré les efforts des sauveteurs de la SNSM et de toute la chaîne des secours, les trois enfants sont décédés.

La SNSM en état de choc

La SNSM d'Agon-Coutainville s'est portée rapidement au secours des plaisanciers. La cabine du bateau était sous l'eau. Il a fallu casser le pare-brise avec l'ancre pour libérer les enfants. En vain.

Au lendemain du drame, mardi 13 août, Jean-Marie Choisy, délégué départemental de la SNSM de la Manche parle d'un "traumatisme" pour les équipes d'Agon-Coutainville.

