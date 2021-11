MotoGP: Dovizioso remporte le GP d'Autriche après un duel homérique avec Marquez

Le pilote italien a dépassé son adversaire espagnol dans le dernier virage du dernier tour après lui avoir disputé la 1re place pendant quasiment toute la course.

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) a terminé 3e devant la Yamaha officielle du vétéran italien Valentino Rossi. Ducati remporte ainsi pour la 4e fois consécutive le GP d'Autriche, une épreuve qui se refuse toujours à Marquez, quintuple champion du monde.

"Je ne pensais pas que je pourrais entrer dans ce dernier virage mais c'était le dernier et je devais absolument essayer", a souligné le pilote Ducati. "Je me sentais incroyablement fort à ce moment et parfois il faut tenter des choses folles", a-t-il ajouté.

"Nous avons fait une erreur avec notre choix de pneu arrière", a estimé de son côté Marquez. "J'ai raté le dernier virage mais je suis satisfait car je garde 58 points d'avance au championnat", a-t-il souligné.

Parti en pole-position devant Quartararo et Dovizioso, l'Espagnol s'est quasiment accroché avec le pilote italien dans le premier virage, permettant à Fabio Quartararo de prendre la tête pendant quelques tours avant de devoir céder devant les assauts de ses deux adversaires revenus dans la course.

"C'était une course incroyable", a souligné le Français qui effectue sa 1re saison en MotoGP cette année et confirme sa maturité. "C'était difficile pour nous avec le pneu tendre à l'arrière", a-t-il toutefois souligné après avoir effectué une grande partie de la course en solitaire devant Valentino Rossi.

