À Rouen, Laura Lefebvre réapprend aux enfants et aux adultes à écrire

Alors que la rentrée scolaire approche, écrire peut être une véritable difficulté pour des enfants ou adolescents. D'autres souffrent aussi de ne pas pouvoir écrire vite quand l'écriture de certain est illisible. Pour remédier à ces problèmes, Laura Lefebvre a débuté à Rouen (Seine-Maritime) une activité de graphopédagogue depuis deux ans.

Une transmission difficile

Face à une demande en hausse, elle a d'ailleurs décidé de quitter son poste de professeur des écoles pour se consacrer à sa nouvelle profession. "La transmission de l'écriture ne se fait plus à l'école comme avant où l'encre et la plume étaient plus contraignantes que le stylo à bille", explique Laura Lefebvre.

Elle se charge donc de voir quels sont les points à travailler chez un enfant pour l'aider à réapprendre à écrire "puis on travaille la tenue du crayon, la position du bras et le geste de l'écriture", détaille Laura Lefebvre. Si elle intervient auprès d'enfants dès la moyenne section, la graphopédagogue reçoit également des adolescents et des adultes.

"J'ai eu récemment un agent administratif qui devait passer des concours et qui était pénalisé par son écriture", raconte Laura Lefebvre. Elle voit ses élèves, en moyenne, une fois par mois et note des progrès dès la 4e séance tout en sachant qu'ils doivent réaliser des exercices à la maison tous les jours. "En général, la rééducation se termine vers la 6e séance et je ne vais jamais au-delà de 10 séances."

Un travail "gratifiant"

"C'est très gratifiant de voir les progrès que font les élèves au fur et à mesure", souligne Laura Lefebvre qui apprécie de pouvoir passer du temps en tête-à-tête avec ses élèves, à l'inverse de l'école où elle était confrontée à des classes. "On a parfois l'impression d'assister à des petits miracles."

En travaillant comme graphopédagogue à plein temps, la Rouennaise souhaite développer les formations auprès des enseignants, les mercredis et samedis, pour les aider à avoir des clés afin d'assurer un bon apprentissage de l'écriture aux enfants.

