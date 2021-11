Bolbec. Après les inondations de Bolbec : 30 000 euros d'aide pour les artisans

Le centre-ville de Bolbec (Seine-Maritime) a été touché par de nouvelles inondations dans la nuit du 24 au 25 juin 2019. De nombreux commerçants ont été impactés. Les dégâts sont lourds d'autant plus que les commerces avaient déjà été touchés par des inondations un an plus tôt.

Six artisans aidés

La Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) a débloqué son fonds calamité entreprises. Elle a officiellement remis 30 000 euros d'aide à six artisans. Au total, une dizaine devrait profiter d'un coup de pouce. Il s'agit bien là d'un don et pas d'une avance sur trésorerie. Le soutien est ciblé et ne concerne que les adhérents à la CMA.

Des aides du Département et de l'agglomération

La mairie de Bolbec a apporté son soutien aux commerçants dès le 25 juin. Pour permettre une reprise rapide de l'activité et éviter des faillites (même si certains cas sont compliqués), Dominique Métot, le maire, indique que des aides ont été demandées au Département de Seine-Maritime. Elles devraient rapidement être validées. Caux Seine Agglo a également mis la main au portefeuille.

