Honfleur. El Galeon, un galion espagnol en escale à Honfleur et Granville

Sa silhouette évoque des souvenirs d'enfance. Ceux des bateaux pirates et des rêves d'aventures... Après l'Armada de Rouen (Seine-Maritime) en juin, El Galeon Andalucia, réplique des galions espagnols du XVIIème siècle, fait escale à Honfleur (Calvados) du mercredi 7 au dimanche 18 août puis à Granville (Manche) du 21 au 25 août 2019. Il est semblable aux navires qui formaient la Flotte des Indes, découvreuse des routes maritimes entre l'Espagne, l'Amérique et les Philippines.

El Galeon sera visible à quai et visitable. - Bastien Madeuf

Des visites à bord

Ce trois-mâts mesure près de 48 mètres de long. Le public pourra non seulement l'admirer le long du quai, mais aussi monter à bord pour visiter ses six ponts, grâce à la fondation Nao Victoria.

Visites de 10 à 20 heures, tous les jours, du 7 au 18 août à Honfleur et du 21 au 25 août à Granville. Tarifs : 10 €/adulte, 5€/enfant de 5 à 10 ans, gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Forfait à 25 €/famille pour deux adultes et jusqu'à trois enfants entre 5 et 10 ans. Billetterie sur place ou sur internet.