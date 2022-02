Le bon cru de l'haltérophilie caennaise

Le club bas-normand, fort de 380 adhérents dont 45 compétiteurs, pointe parmi les meilleures structures nationales dans les catégories jeunes. Samedi 16 juin, il est rentré des championnats de France minimes de Berck avec un titre, remporté par Irys Villeneuve, et deux médailles d'argent. "On a réalisé une bonne saison tant sur le plan des résultats que sur celui des comportements, expose l'entraîneur caennais Joël Renouf. Cela ouvre des perspectives intéressantes pour l'avenir."

Par ailleurs, Nadia Sayah, Nathalie Loudière et Muriel Soreau se sont parées d'or aux championnats de France Masters. Accompagnées de Mélissa Dumarais, elles ont également terminé cinquièmes du championnat par équipe de Nationale 1B. Les hommes figurent pour leur part en N2. "Nous n'avons pas d'aussi bons résultats que lors de nos plus belles années, entre 1985 et 2000, mais nous avons réussi à relancer une dynamique", se réjouit Joël Renouf.

50 ans

La Ligue d'haltérophilie de Basse-Normandie fête son cinquantième anniversaire samedi 23 juin au gymnase de la Maladrerie. Au programme : le trophée de la ville de Caen, compétition ouverte à l'élite régionale (16h-18h) et apéro-quiz en compagnie de 250 invités.