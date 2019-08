WRC: impérial en Finlande, Tänak s'échappe au championnat du monde

Ött Tänak a dominé de la tête et des épaules le rallye de Finlande, remportant dimanche l'épreuve pour la 2e année consécutive et s'échappant au championnat du monde devant Sébastien Ogier (Citroën) et Thierry Neuville (Hyundai).