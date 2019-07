Amical: Lyon, très inquiétant, s'incline 3-1 face à Liverpool

L'OL avait pourtant ouvert la marque par Memphis Depay qui a transformé un penalty accordé pour une faute du gardien Alison Becker sur Moussa Dembélé dès la 3e minute.

Après ce but, les Lyonnais ne se sont mis en évidence que deux fois dans la rencontre, sur une reprise de volée de Memphis, non cadrée (11), puis sur un tir de Bertrand Traoré arrêté par le gardien brésilien des Reds (60). Pour le reste, le jeu de Lyon a été proche du néant.

Déjà contre Arsenal, dimanche à Londres, l'OL avait gagné (2-1) en trompe l'oeil un match que les Gunners auraient dû remporter largement après une première période au cours de laquelle les Lyonnais, sauvés à plusieurs reprises par le gardien Anthony Lopes, avaient été inexistants défensivement.

En 4-3-3 puis en 4-4-2 à partir de la 30e minute, des organisations de jeu qui se sont avérées inefficaces, cet aspect primordial du jeu n'a pas progressé.

Les attaquants ont été faibles dans le repli défensif et les milieux absents, trop loin pour effectuer un pressing efficace laissant, comme à Londres, une ligne défensive souvent en infériorité numérique.

Sur le plan offensif, le déchet technique a été trop important pour porter le danger et mettre la pression sur les champions d'Europe. Ce qui implique que le nouvel entraîneur du club, le Brésilien Sylvinho, devra rapidement repenser ses compositions d'équipe pour rendre efficace l'organisation qu'il veut mettre en place.

Sylvinho ne pense qu'à la compétition

"C'était un match assez difficile contre une équipe championne d'Europe et finaliste de la Ligue des champions deux ans de suite. Bien sûr, le résultat est décevant, mais nous savions que l'adversaire était très fort, la meilleure équipe d'Europe la saison dernière avec des joueurs de très haut niveau contre qui il est très difficile de jouer", a toutefois commenté Sylvinho sans paraître trop déçu.

"Plusieurs joueurs sont en progrès et ont plus de temps de jeu comme Aouar ou Dembélé. Il nous reste une semaine pour être prêt afin de bien aborder le début de la Ligue 1 et je ne pense qu'à la compétition", a encore souligné l'entraîneur de l'OL.

Lyon, qui joue aussi en Ligue des champions, est supposé être au même niveau de préparation que les Reds qui reprendront leur championnat en même temps que l'OL.

"Nous avons de nouveaux joueurs et un nouvel entraîneur qui applique un nouveau système. Il faut un peu de temps pour prendre les bonnes habitudes, mais nous sommes dans la bonne direction. Dans une semaine, j'espère que nous serons au point", a plaidé le défenseur Marcelo.

Liverpool a égalisé par Roberto Firmino sur un tir croisé (17) avant que la recrue danoise Joachim Andersen ne marque contre son camp à la réception d'un centre de Ki Jana Hoever (21).

Enfin, en seconde période, les Reds ont été très dangereux sur une tentative de Bobby Duncan (52) avant que Harry Wilson n'ajoute un troisième but sur un tir se logeant dans la lucarne (3-1, 53).

Pire, en toute fin de match, Lyon a été proche d'encaisser un quatrième but sur un tir puis un coup franc d'Alexander-Arnold alors que l'entraîneur Jurgen Klopp avait fait entrer à la 60e minute une équipe quasi complète, proche de celle qui devrait jouer le Community Shield dimanche contre Manchester City.

De son côté, l'OL disputera son dernier match de pré-saison samedi à Bournemouth.

