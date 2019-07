Tour de France: Egan Bernal sur un boulevard

Plus que trois heures à pédaler et Egan Bernal deviendra le plus jeune vainqueur du Tour de France de l'après-guerre et le premier Colombien à rallier en jaune les Champs-Elysées, où les sprinteurs se disputeront dimanche en nocturne les dernières miettes d'une édition enflammée par les 14 jours en tête de Julian Alaphilippe.